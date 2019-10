Pesante ko per un rimaneggiato Gela FC, il Sant’Agata vince 6-0

Gela. Pesante sconfitta per il Gela FC nel girone B di Eccellenza. La squadra di Alessio Catania ne prende sei contro il Città di Sant’Agata e rimanendo in fondo alla classifica a zero punti. Che fosse difficile lo si sapeva già alla vigilia. Senza Cunsolo, Tomaino, Ascia squalificati, Runza e Brasile infortunati e con Scerra all’esordio seppur in condizioni non perfette il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù. Debutto in giallonero per Grasso, arrivato in settimana.

La gara la sblocca Genovese al 35’ ma poco prima Scerra aveva avuto la possibilità di portare i suoi in vantaggio. Lo stesso Genovese raddoppia allo scadere e nella ripresa non c’è partita. Cicirello firma il tris su calcio di rigore, Messina potrebbe accorciare ma ci pensa Cambria a segnare il 4-0. Nel finale Genovese firma il suo personale tris ed al 90’ c’è festa anche per Zangara. E domenica al Mattei c’è la capolista Ragusa.