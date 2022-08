Piana Marina, prima dei lavori serve ancora la progettazione: affidate attività

Gela. Quasi duecentomila euro per i servizi di ingegneria e architettura legati alla progettazione degli interventi per ripristinare il ponte di Piana Marina. Non siamo ancora alla fase dei lavori, ma qualcosa si muove in Regione, nonostante sia trascorso già un anno da quando la struttura è stata interdetta, per rischi di tenuta. Di fatto, quel ponte è l’unico vero collegamento viario tra l’area di Piana Marina (tra Gela e Butera) e il resto delle arterie stradali. Un anno fa, dopo l’interdizione, i residenti protestarono, pretendendo perlomeno interventi celeri di ripristino. Ancora oggi, però, bisogna definire la progettazione. L’incarico, dopo una valutazione tra più offerte, è stato affidato al raggruppamento temporaneo composto da “Engineering group srl” e dalla cooperativa “Cooprogetti”. Il genio civile ha completato le valutazioni sull’affidamento.