“Più controlli in strada”, disposte nuove misure anti-Covid: prefetto in città

Misure che verranno definite in un tavolo con il questore. Il prefetto ha invitato tutti a vigilare, evitando assembramenti. Il prefetto ha parlato di “un snodo cruciale”, anche per la campagna vaccinale. Questa mattina, il prefetto Armenia è stata in città, con incontri in municipio e in tribunale. Oltre all’emergenza sanitaria, c’è il timore degli atti di violenza, denunciati la scorsa settimana dal sindaco Lucio Greco, dopo fatti come quello della morte del clochard romeno, del tentativo di impiccagione del cucciolo di pit bull e dell’incursione al PalaCossiga, oltre agli incendi notturni di automobili.