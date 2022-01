Più guariti e meno contagi Covid, in città linea sotto 4 mila: c’è però un altro morto

Gela. Il numero dei nuovi contagiati da Covid, in città, continua a scendere e nelle ultime ventiquattro ore, la soglia dei guariti è decisamente più elevata di quella dei positivi. Sono 137 i nuovi casi, a fronte di 535 guariti. Per la prima volta, dopo diverse settimane, la linea del contagio scende sotto quota 4 mila. I positivi al Covid, in totale, sono 3.817. C’è, però, un altro decesso (sono 117 in totale i pazienti che hanno perso la vita perché positivi al Covid). Tre pazienti gelesi sono stati ricoverati, in degenza ordinaria. Due, invece, sono stati dimessi.