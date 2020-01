Più investimenti su smantellamento impianti vetusti e bonifiche, “base gas a regime da dicembre 2022”

Gela. Un lungo vertice per valutare lo stato di attuazione del protocollo di intesa del 2014, toccando però anche gli aspetti principali della nuova intesa sulla decarbonizzazione della raffineria di contrada Piana del Signore. Si è concluso il tavolo romano che ha messo a confronto i manager di Eni e le segreterie nazionali del settore industria. C’erano i segretari generali di Filctem, Femca, Uiltec e Ugl. I sindacati, soprattutto dopo la recente firma sull’intesa tra azienda e Ministero dell’ambiente, puntano ad ottenere un cronoprogramma preciso dei lavori. Nel corso del confronto romano, i manager del cane a sei zampe hanno posto delle priorità, compresi nuovi investimenti per lo smantellamento complessivo delle aree del sito industriale, ormai in disuso. Un arco temporale di almeno dieci anni è indicato nel nuovo protocollo sulla decarbonizzazione. “Credo che a Gela ci siano tutte le condizioni per partire con investimenti in linea con un’economia sostenibile, utili a garantire produzione e occupazione. L’incontro di oggi oltre che a confermare gli investimenti del protocollo di intesa del 2014, apre a prospettive future virtuose – dice il segretario provinciale Uiltec Maurizio Castania presente insieme al segretario generale Paolo Pirani – il protocollo siglato tra il Ministero dell’ambiente e l’amministratore delegato Claudio Descalzi sviluppa investimenti utili alla decarbonizzazione, alla mitigazione ambientale, alla riqualificazione e alla valorizzazione dello stabilimento”. A livello locale, le verifiche proseguiranno, mirando a definire tempi certi per l’avvio dei nuovi cantieri, in una prospettiva di aumento dell’occupazione nell’indotto. Dopo la conclusione dei lavori della nuova green refinery, il calo si è fatto sentire, con tanti operai finiti fuori dal ciclo produttivo. “E’ importante lo sviluppo dei giacimenti a gas di Argo e Cassiopea, che nell’ambito del settore della ricerca e produzione daranno un impulso diverso a tutta Enimed – aggiunge Castania – non cosa da poco, la produzione di energia prodotta da impianti fotovoltaici già realizzati e altri ancora in programma. La questione dei tempi, dell’avvio degli investimenti e quella concernente l’attuazione del progetto “Argo-Cassiopea” rimangono impegni comuni tra sindacato e impresa per trovare la giusta soluzione che favorisca la crescita industriale, aiuti la transizione energetica, si muova per il risanamento ambientale, esprima i valori dell’economia circolare e salvaguardi il territorio interessato. Gela ha tutte le condizioni perché questo si verifichi in tempi più o meno brevi, fatto salva la continuità delle autorizzazioni necessarie per lo sviluppo industriale”.