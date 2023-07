Più pulizia nelle spiagge del litorale, potenziata la presenza di cestini per i rifiuti

Gela. L’afflusso di bagnanti e di tanti che arrivano in città dai centri limitrofi o di rientro per un periodo di vacanza, sta riempiendo le spiagge del litorale locale. Le difficoltà finanziarie dell’ente comunale non mancano ma l’amministrazione sta comunque ponendo attenzione a tutte le aree dell’arenile. E’ stata nettamente potenziata la presenza di cestini per i rifiuti. In questo modo, si cerca di arginare la presenza di abbandoni di rifiuti.



“Sappiamo che sono pochi a non rispettare le regole mentre il resto dei cittadini, e di chi viene in città nelle nostre spiagge, ha cura di lasciarle pulite – dice l’assessore all’ambiente Ivan Liardi – ci è sembrato giusto, comunque, potenziare il numero di cestini per la raccolta dei rifiuti. E’ un messaggio in più di decoro e pulizia che vogliamo dare a tutti”.