Pnrr e progetti, due avvisi per esperti esterni: si occuperanno di attività tecniche e di controllo

Sono queste le basi di partenza che vengono apposte in una fase sicuramente molto delicata per gli equilibri finanziari dell’ente comunale. Sui progetti e più in generale sul capitolo del Pnrr l’amministrazione non vuole perdere troppo terreno. La scorsa settimana, l’assessore Terenziano Di Stefano, che segue queste procedure, ha inviato una nota ufficiale allo stesso Collura, al sindaco Lucio Greco e al segretario generale, indicando le linee da osservare per rispettare i cronoprogrammi di capitoli di finanziamento che altrimenti rischierebbero di finire alla deriva, facendo perdere coperture economiche cruciali. In ballo, non c’è solo il cammino del Pnrr. Rimangono da completare tappe altrettanto importanti per “Qualità dell’abitare” e “Rigenerazione urbana”, senza dimenticare “Agenda Urbana” che dovrebbe apprestarsi anche alla nuova fase di programmazione.