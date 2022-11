Spari in contrada Zai, inchiesta su tentato omicidio: un arresto, colpiti anche due cani

Gela. I carabinieri e i pm che seguono il caso sono certi di aver chiuso il cerchio. E’ stato individuato e arrestato il giovane accusato di aver esploso diversi colpi di pistola, nei pressi di un’abitazione nella zona di contrada Zai. In carcere, è finito Kevin Canotto. Per gli inquirenti, lui avrebbe sparato, colpendo due cani, uno ferito in modo assai grave. Gli investigatori però ritengono che mirasse a chi vive in quell’abitazione. Ci sarebbero stati contrasti personali, protrattisi per diverso tempo. La contestazione è pesante, tentato omicidio. Deve rispondere anche del ferimento dei due cani e della disponibilità dell’arma. Le indagini hanno consentito di fare luce sull’accaduto, nell’arco di pochi giorni.