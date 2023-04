Podi per i runner gelesi, risultati di prestigio ad Enna

Gela. Si chiude con due primi posti e un secondo posto per i runner dell’Atletica Gela la quarta prova del grand prix Sicilia di corsa su strada e seconda prova del grand prix interprovinciale Enna-Caltanissetta. Si è svolta ieri ad Enna in occasione del 9° Trofeo della solidarietà. In una giornata piovosa e abbastanza fredda per il periodo, si conferma prima nella sua categoria SF Salvina Fasciana. Sempre al femminile, l’inossidabile Ilva Cicarelli si piazza seconda nella categoria SF60. La sorpresa arriva dal campo maschile con il coriaceo Angelo Mendola che si classifica primo nella categoria SM 70 battendo atleti di gran lunga più quotati. Torna alle gare Pippo Zafarana, dopo diversi anni di inattività, con un ottimo piazzamento nella categoria SM60. Buoni risultati anche per Antonio Saviano nella categoria SM45, per Salvo Tilaro nella categoria SM e per il padre Francesco Tilaro nella categoria SM65. Prossimo appuntamento con le gare domenica prossima a Marsala per la maratonina del Vino.