Polo tecnologico all’ex Asi, progetto “Sinapsi” vedrà la luce? Lorefice: “Pochi riscontri”

“E’ un progetto che ho seguito fin dall’inizio – dice invece il senatore grillino Pietro Lorefice – da quello che mi risulta la fase che era in carico al Comune è stata completata. Per il resto, non sembrano esserci veri aggiornamenti. Fu importante il coinvolgimento di Eni anche attraverso la fondazione Mattei. Ho più volte richiesto indicazioni e tornerò a farlo”. Il senatore cercherà di avere qualche risposta in più dagli uffici ministeriali per un investimento che potrebbe consentire l’avvio di un polo per nuove tecnologie, a garanzia anche della complessiva riqualificazione di un’area dell’ex Asi finita nel dimenticatoio per decenni.