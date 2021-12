Pontile sbarcatoio, “Liberamente”: “Greco non parli con la pancia dell’elettorato”

Gela. “Il sindaco non può parlare usando la pancia dell’elettorato”. Per i consiglieri comunali di “Liberamente”, ora in giunta con l’assessore Giovanni Costa, le parole di ieri del sindaco Lucio Greco, sulla demolizione del pontile sbarcatoio, rischiano di non avere alcun supporto di contenuti, ma solo una certa volontà populista. Per i consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, che da tempo hanno stretto un’intensa collaborazione politica con l’assessore regionale Toto Cordaro, i quasi sette milioni di euro che Palermo ha stanziato per demolire l’ex pontile sono un passo molto importante. Ieri, invece, il sindaco ha fatto notare che il governo regionale ha stanziato i fondi solo per la demolizione e non invece per realizzare un progetto di riqualificazione e ricostruzione. “Sia chiara una cosa, nessuno è felice della demolizione di due simboli storici della città, il pontile sbarcatoio in particolar modo e l’ex lido La Conchiglia. Non crediamo esista un solo cittadino che sia a favore di una demolizione delle opere che hanno accompagnato la nostra storia. Ben comprendiamo che questo esito non possa essere accolto con gioia dalla cittadinanza, ragion per cui il sindaco, comprensibilmente, ha manifestato il suo disappunto rispetto alle scelte governative regionali. Ma chi amministra – ribadiscono gli esponenti di “Liberamente” – la cosa pubblica deve essere pragmatico, non può schierarsi dalla parte della pancia dell’elettorato. Siamo stati gli unici ad aprire una interlocuzione con l’assessore Cordaro, che ringraziamo per la disponibilità data e per l’interesse che ha mostrato nei confronti della nostra comunità, per vagliare l’unica possibilità di salvezza del pontile, quella di inserirlo tra i beni storici tramite l’assessorato ai beni culturali. Classificazione che lo avrebbe condotto ad un risvolto diverso, condiviso all’unanimità dalla cittadinanza, noi per primi. A differenza della politica che ci ha preceduti, immobilista ma, soprattutto, disinteressata alle sorti di queste strutture”. I consiglieri e l’assessore confermano che quella delle demolizione è l’unica soluzione praticabile. “Sono strutture dichiarate non consolidabili dallo stesso genio civile. Non c’è stata nessuna amministrazione nel passato che abbia mai pensato di fare richiesta per inserirlo tra i beni culturali e storici della nostra comunità, abbiamo sempre parlato dell’importanza che ha avuto per la nostra marineria e soprattutto per lo sbarco degli alleati, ma chi amministra deve saper tutelare i propri beni, i beni della comunità che rappresenta non solo a parole, ma bisogna agire e salvaguardarli dalla burocrazia stessa. Oggi, non mostriamo sentimenti di gioia perché abbiamo sempre mostrato particolare sensibilità ed attaccamento alle strutture marittime, per la loro storia e le loro potenzialità in termini di sviluppo. Siamo stati sempre convinti – aggiungono – che nell’attuale scenario economico il mare rappresenta uno spazio economico rilevante, in quanto area di circolazione dei principali flussi di merci. A fronte di opportunità mancate, di infrastrutture inadeguate, di una rete logistica carente, si contrappongono le possibili performance dell’economia marittima locale valutate alla luce della recente crisi industriale. Si era davanti ad un bivio, mantenere una struttura vetusta e pericolosissima per l’incolumità pubblica, non funzionale né decorosa, oppure procedere alla riqualificazione, con relativo importantissimo finanziamento, dell’area mediante una inevitabile preliminare demolizione. Le svolte sociali passano, spesso, per atti di coraggio e responsabilità e, questo della Regione Siciliana, lo è. È un passo verso il cambiamento, tutto sarebbe rimasto com’è perché alcuna opera di consolidamento e messa in sicurezza era possibile, a causa del degrado in cui versano l’ex lido ed il pontile”. Casciana e Grisanti ritornano sull’aspetto più politico e si rivolgono a chi, anche nell’amministrazione comunale, in queste ore ha alzato il polverone.