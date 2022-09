“Popolari autonomisti”, presentati i candidati: civici puntano su Caci

I candidati, ieri, hanno illustrato i programmi. Il gruppo che ha voluto la discesa in campo di Caci, fino ad oggi, ha mantenuto la linea civica. Per le regionali, invece, si inizia ad intravvedere qualcosa di diverso, che potrebbe determinare una confluenza partitica, anche se pare ancora troppo prematuro spingersi oltre. Sicuramente, la lista sostiene la candidatura di Renato Schifani e in settimana il sindaco Lucio Greco, nell’annunciare la visita in città dell’ex presidente del Senato, ha praticamente chiamato a raccolta l’intero centrodestra, di maggioranza e di opposizione.