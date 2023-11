“Porto e tangenziale, lavori partano prima possibile”, siglato protocollo legalità per sito portuale

Gela. Porto Rifugio e Tangenziale sono due interventi pubblici tanto attesi dal territorio che garantiranno al settore edile di affiancare gli investimenti del superbonus 110 per cento, ormai in dirittura di arrivo. Sono cifre e dimensioni non consuete per la città. “Abbiamo tutti la consapevolezza di quanto gli investimenti pubblici siano decisivi per dare ossigeno al comparto di riferimento, in particolare in settori come le costruzioni, importante anche per lo sviluppo del nostro mercato interno”, fanno sapere i segretari di categoria e confederali di Fillea Cgil (Francesco Cosca), Cgil (Rosanna Moncada), Filca CISL (Francesco Sodano), Cisl (Emanuele Gallo), Feneal Uil (Francesco Mudaro) e Uil (Salvatore Guttilla). Nei giorni scorsi è stato sottoscritto in prefettura il protocollo di legalità riguardante per i “Lavori di dragaggio del Porto Rifugio” che rientra nel programma infrastrutture strategiche. Il documento è propedeutico all’inizio dei lavori attesi da tempo. Il protocollo è stato firmato dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia e da Pasqualino Monti (Presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale e soggetto aggiudicatore), Gaspare Russo (Direttore Centro per l’Impiego), Pietro Lo Nobile (Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro) e dalle stesse rappresentanze sindacali. L’adozione del protocollo di legalità comporta clausole specifiche di impegno da parte del soggetto affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggettoa ggiudicatore, anche per l’affidatario. Sono tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione-realizzazione dell’opera.