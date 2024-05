Porto, in cantiere i primi lavori: Lorefice, “accordo attuativo ancora senza tutte le firme”

Gela. Le prossime settimane dovrebbero essere quelle dei primi interventi di rilievo al porto rifugio. Le attività per la riprofilazione del canale interno e per i lavori alla banchina di riva sono state definite e gli affidamenti già formalizzati, con la supervisione della capitaneria di porto e dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale. Rimane comunque il nodo di sempre, ovvero la necessità di un escavo totale che consenta al sito portuale di superare le tante criticità causate dall’insabbiamento. “Bisogna spingere in questa direzione e continuo a farlo – dice il senatore Pietro Lorefice che da tempo segue queste procedure – sia gli interventi per il canale sia quelli della banchina di riva sono importanti ma devono essere solo il primo passo per dare piena fruibilità all’infrastruttura”. Per il senatore M5s, rimangono punti oscuri, a partire dall’accordo attuativo sottoscritto negli scorsi mesi in Regione. “Ancora oggi manca il documento finale con tutte le firme”, precisa il parlamentare. Si tratta dell’accordo siglato per i lavori al porto rifugio e che delinea gli oneri finanziari necessari alla copertura dei costi. Sono previsti, in gran parte, in capo all’Autorità portuale e rispetto alle previsioni iniziali la consistenza economica è lievitata. “Una cosa è certa, a partire dalle compensazioni che spettano alla città – continua Lorefice – io e il mio gruppo politico non permetteremo che si sperperino i soldi dei cittadini”. Il parlamentare è piuttosto convinto che gravi responsabilità si addensino intorno al centrodestra che governa a Roma e a Palermo.