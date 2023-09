Porto rifugio, nuova firma a Palermo: sottoscritto accordo attuativo e confermato sostegno Eni

Gela. A Palermo, con l’avvio della fase di gestione da parte dell’Autorità della Sicilia occidentale, è arrivato un ulteriore passo per pervenire ai lavori del porto rifugio, insabbiato da anni. A Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, è stato firmato uno degli accordi attuativi del “Protocollo d’intesa per l’area di Gela” in base al quale l’Eni fornirà un contributo economico di 5.383.000 euro per il ripristino funzionale dell’infrastruttura. A sottoscrivere il documento, approvato dalla giunta regionale lo scorso agosto, sono stati l’assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Aricò, il dirigente generale della Protezione Civile, Salvatore Cocina, il sindaco Lucio Greco e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare, Pasqualino Monti. In rappresentanza dell’Eni ha apposto la firma Manfredi Giusto, per Eni Idrocarburi invece Alina Pomar e per la Raffineria, Walter Rizzi. E’ il contributo che la multinazionale aveva già assicurato con un’intesa che poi non ha mai trovato attuazione, almeno fino ad ora.