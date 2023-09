Verso il nuovo servizio rifiuti, incontro per definire gli ultimi aspetti: ulteriori accorgimenti

Gela. Dall’1 ottobre parte il nuovo servizio integrato di raccolta rifiuti, gestito da Impianti Srr. In vista dell’avvio si è svolto oggi pomeriggio un tavolo tecnico promosso dal sindaco Lucio Greco, dall’assessore all’ambiente Ivan Liardi e dalle organizzazioni datoriali. Presenti Confcommercio (Francesco Trainito), Confesercenti (Rocco Pardo), Casartigiani (Antonio Ruvio), Grazia Cosentino (Rup servizio Igiene Impianti Srr), Ugo Pepi (direttore operativo Impianti Srr), mentre per l’amministrazione comunale oltre al sindaco e all’assessore Ivan Liardi, anche il funzionario Franco Città. Nel corso dell’incontro sono state discusse le tematiche del nuovo servizio porta a porta, con particolare attenzione al food e ai commercianti in genere. Saranno apportate delle migliorie per evitare che gli esercenti lascino le diverse tipologie di rifiuti esposti davanti i loro locali. Ogni azione verrà concordata con le organizzazioni datoriali e con gli stessi commercianti. Sono previste isole ecologiche e mastelli da consegnare ai commercianti.