Porto rifugio, pieno assenso al nuovo accordo per i lavori: si attende firma definitiva

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha ricevuto la nuova bozza dell’accordo attuativo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Occidentale relativa al ripristino funzionale ed al potenziamento del porto rifugio, come riportato ieri. Il primo cittadino ha avuto ulteriori contatti con il presidente Pasqualino Monti e con il capo di gabinetto della presidenza della Regione, Salvatore Sammartano. L’obiettivo è intanto avviare i lavori per il dragaggio. Dopo aver visionato il progetto, dal Comune questa mattina è stato dato il via libera all’intesa, che sbocca l’iter procedurale. Si rimane in attesa di conoscere la data di sottoscrizione dell’accordo, che dovrebbe avvenire a breve.