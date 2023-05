Totò Sauna: il ‘’Numero 1’’, tanta gente alla camera ardente del vigile buono

“Chiunque incrociasse per lui era il “Numero Uno” – racconta commossa – il collega, l’amico o il cittadino, per tutti aveva sempre un sorriso ed una parola di incoraggiamento. È triste pensare che adesso non lo incontreremo più tra i corridoi del comando, ci mancherà tantissimo”.

Presenti stamattina anche tanti rappresentanti delle Istituzioni, come il Presidente del Consiglio comunale Salvatore Sammito che ha voluto ricordare il vuoto che oggi la perdita di Totò Sauna lascia a Palazzo di Città.

“Una perdita che ci rattrista infinitamente- racconta Sammito – La morte dell’ispettore Sauna è una perdita per l’intera comunità cittadina. Perdiamo tutti un uomo delle istituzioni che si è speso per anni nel promuovere la prevenzione e la sicurezza stradale, anche con la formazione per i più giovani”.

La Camera ardente resterà aperta fino al pomeriggio, fino a quando si muoverà il corteo funebre. I funerali sono previsti per le 17 presso la chiesa di Sant’Antonio.