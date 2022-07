POS OBBLIGATORIO,SCATTANO LE SANZIONI PER I “FURBETTI”

Il Bonus POS sui dispositivi “smart” è scaduto il 30 giugno, dal 1° luglio in poi non è più possibile usufruirne. Resta, però, il bonus sui POS non smart al 30% e, di conseguenza, è ancora possibile godere di un credito d’imposta del 30% su qualunque tipo di POS. Stessa cosa per il bonus sulle commissioni, che è tornato al 30%.

L’obbligo del pos non è l’unico mezzo di contrasto all’evasione previsto dal governo.A partire dal 2023, infatti, è previsto l’abbassamento del limite del contante, che passa da 2.000 a 1.000 euro.