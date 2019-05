Posti di lavoro e favori in cambio del voto, sospetti sulle amministrative 2015: sedici indagati

Gela. Le accuse sono pesanti, presunte promesse di assunzioni, anche alla Tekra, in cambio di voti. I pm della procura hanno chiuso le indagini nei confronti di sedici persone. L’inchiesta ha come base di riferimento la campagna elettorale di quattro anni fa, quando poi al ballottaggio la poltrona di sindaco se la contesero l’allora uscente Angelo Fasulo e l’ex grillino Domenico Messinese, che alla fine entrò in municipio da vincitore. Proprio Fasulo e alcuni suoi alleati del tempo sono tra gli indagati. Non solo l’ex primo cittadino, ma anche Giuseppe Ventura (che al termine di quella tornata venne eletto in consiglio comunale tra le fila del Pd), l’ex consigliere Santo Giocolano (che non riuscì a riconfermarsi all’assise civica), l’ex deputato regionale Miguel Donegani e un altro candidato all’assise civica, Gianluca Demetrico (che a sua volta rimase fuori dal consiglio). Insieme a loro, cui sono quelli che avrebbero ricevuto le richieste di procacciare voti, in cambio di lavoro o di regalie, dai buoni benzina ai buoni spesa passando per l’autorizzazione ad installare un gazebo a ridosso di un bar a Caposoprano, in quel periodo gestito da un altro indagato.