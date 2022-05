Potenziamento Btu, iter per autorizzazione: in Comune fissata conferenza servizi

Gela. L’istanza venne presentata agli uffici del Comune, lo scorso anno. Allo stesso tempo, i manager di Eni hanno proceduto ad attivare l’iter autorizzativo, anche in sede ministeriale. A fine mese, è fissata, a Palazzo di Città, una conferenza di servizi per valutare il progetto di potenziamento del sistema Btu della green refinery. E’ tra gli impianti cardine dell’intero ciclo per i carburanti sostenibili. L’azienda ha predisposto l’upgrading, volto a migliorare il processo produttivo. In municipio, è lo sportello Suap, coordinato dal dirigente Emanuele Tuccio, ad occuparsi di vagliare le carte presentate dai manager della multinazionale.