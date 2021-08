Premio Lavore, gran galà in piazza Roma, accesso solo col green pass

Gela. Questa volta non c’è stato un vincitore assoluto ma il gran galà “Eleonora Lavore” ha consentito al pubblico di poter godere delle migliori voci del territorio, selezionate da Peppe Lavore.

In piazza Roma anche una sorta di test generale delle nuove disposizioni anti covid. Seppur si trattasse di uno spazio all’aperto i volontari della ProCivis hanno consentito l’accesso solo ai possessori di green pass. Chi non era in possesso non è stato fatto entrare.

La serata, presentata da Jerry Italia e Maria Teresa Corso, ha visto alternarsi artisti che hanno partecipato al premio, che si è concluso lo scorso luglio a Roma

Tra gli ospiti Jessica Zarbo, che ha vinto una edizione del premio