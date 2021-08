Pressioni criminali nei lavori delle villette, indagine su testimoni: c’è prescrizione

Gela. Secondo le accuse, non avrebbero raccontato tutto quello che sapevano sulle presunte pressioni e sulla presenza criminale nei cantieri per la costruzione di villette residenziali, nella zona di via Butera. Il tempo trascorso, però, ha chiuso il giudizio nei confronti di Emanuele Susino e Giuseppe Cocchiara. Furono chiamati a riferire nel corso delle indagini e secondo le contestazioni sarebbero stati reticenti. Il procedimento si è chiuso in anticipo perché la prescrizione è maturata, come accertato in aula. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sono stati sentiti altri imprenditori impegnati in quei cantieri.