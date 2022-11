Presunte irregolarità per l’inserimento nell’elenco regionale, indagine su laboratorio: prescrizione

Gela. Il tempo trascorso ha fatto maturare la prescrizione. E’ quanto accertato dal collegio penale del tribunale in un procedimento partito da un’indagine condotta dal Nas dei carabinieri. A dibattimento, ci sono anche dirigenti di Asp. Si tratta di Calogero La Mensa, Laura Taibi e Michele Dell’Ajara, accusati di falsità ideologica e abuso d’ufficio. Per i pm della procura, che ne chiesero il rinvio a giudizio, avrebbero attestato, senza che ce ne fossero le condizioni, l’iscrizione di un laboratorio d’analisi locale nel registro regionale di quelli abilitati alle attività di autocontrollo per le imprese alimentari. Secondo le contestazioni, però, non c’erano i requisiti previsti e sarebbe mancato il contratto con l’ente di certificazione. Le accuse sono state mosse anche al titolare del laboratorio, Aldo Turco. Sarebbe stato consapevole che l’inserimento nel registro regionale era stato effettuato pur in assenza dei requisiti previsti. Contestazioni che i difensori e gli stessi imputati hanno sempre escluso. L’inchiesta inoltre sarebbe partita dalla segnalazione del titolare di un altro laboratorio d’analisi del territorio, che ha poi scelto di costituirsi parte civile, con il legale Antonino Ficarra.