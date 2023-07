Presunte omissioni per l’ex discarica Cipollina, vicenda in giudizio

Gela. Il caso dell’ex discarica Cipollina sarà valutato in giudizio. Il gup ha disposto il processo per funzionari ed ex dirigenti comunali, che secondo le accuse non avrebbero provveduto alla messa in sicurezza del sito, favorendo anche lo sversamento di percolato in aree limitrofe. Ad alcuni degli imputati vengono contestate accuse relative ad un incendio che si verificò all’interno e che inizialmente fu alla base di un altro procedimento, poi riunito al troncone principale.