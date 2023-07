Crollo pontile, assolti dirigenti e funzionari: indagine partì dopo cedimento di due anni fa

Gela. Non andranno a giudizio. Sono stati assolti, con il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”, i sei imputati che erano davanti al gup per presunte responsabilità nel crollo di un’ampia campata del pontile sbarcatoio. I fatti risalgono al gennaio di due anni fa. Dopo le indagini, le accuse di crollo colposo vennero concentrate su dirigenti e funzionari, sia comunali che regionali. Il non luogo a procedere è stato deciso per Raffaella Galanti, Santi Nicoletti, Emanuele Tuccio, Aldo Guadagnino, Giuseppe Battaglia e Olimpia Campo. Secondo i pm della procura, ci furono omissioni negli interventi che avrebbero dovuto consolidare la struttura, mettendola in sicurezza. Gli investigatori, nel corso degli accertamenti successivi al crollo, individuarono il deterioramento del calcestruzzo e la corrosione dell’acciaio. Tutti gli imputati e i rispettivi difensori hanno respinto gli addebiti, confermando di aver rispettato le mansioni previste per i loro uffici. Le contestazioni sono state mosse ai coinvolti che nel corso del tempo hanno avuto la guida dell’assessorato comunale ai lavori pubblici e del dipartimento regionale ambiente. Le difese, con produzioni documentali e ribadendo le indicazioni poste fin dall’inizio, hanno confermato che non ci furono correlazioni dirette tra l’attività amministrativa dei sei e il cedimento del pontile. Il giudice dell’udienza preliminare non ha individuato elementi per corroborare le accuse, confermate invece dalla procura.