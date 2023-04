Prevenire l’obesità: alimentazione sana e attività fisica aiutano a proteggerci

La società occidentale, da diversi decenni, è particolarmente esposta ad un problema molto serio. Si parla nello specifico dell’obesità, che riguarda anche l’Italia, e che anzi vanta (purtroppo) un tasso molto elevato qui da noi, specialmente fra i bambini. Nell’articolo di oggi, dunque, andremo ad approfondire i dati relativi all’obesità nella Penisola, e scopriremo insieme anche alcuni accorgimenti utili per prevenirla.

La situazione dell’obesità in Italia: una panoramica

Attualmente, in base alle analisi di settore, l’obesità nel mondo ha un rapporto pari ad 1 persona su 7, ma si prevede che – di questo passo – si arriverà ad un rapporto 1 a 4 entro il 2035. Come anticipato poco sopra, ci troviamo di fronte ad una condizione delicata in Occidente. Non a caso, l’OMS considera la lotta all’obesità come una delle principali sfide da affrontare nel settore della sanità pubblica. Inoltre, occorre ricordare che il tasso di obesi aumenta soprattutto se si tengono in considerazione i bambini. In Italia, le persone obese sono 1 su 10, ma se si parla dei bimbi il rapporto scende in modo drastico (1 su 3 su una fascia dai 3 ai 17 anni).

Ci sono comunque alcune proposte mosse dai Presidenti dell’Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete. Nello specifico, si fa riferimento ad una maggiore attenzione alle attività fisiche introdotte nelle scuole, e la necessità di inquadrare l’obesità nella lista delle priorità di carattere sociosanitario. Ovviamente è di fondamentale importanza, per la prevenzione, promuovere la necessità di adottare uno stile di vita sano, ancora una volta a partire dalle scuole. Il riconoscimento ufficiale dell’obesità come malattia, comunque, rappresenta ad oggi l’obiettivo primario per le nostre istituzioni (e non solo).