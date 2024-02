“Prima del nuovo ospedale gli impegni per il Vittorio Emanuele”, Pizzardi: “Attuarli entro marzo”

Gela. Le polemiche che stanno montando intorno al finanziamento del nuovo ospedale rischiano di oscurare gli impegni che Asp deve attuare per il “Vittorio Emanuele”. L’assessore con delega alla sanità Antonio Pizzardi, fin dal suo insediamento ha messo mano ad un rapporto con l’Azienda sanitaria spesso troppo contorniato da aspettative non concretizzate. “Bisogna fare attenzione a non concentrarsi troppo su opere che se verranno mai realizzate si vedranno comunque solo fra diversi anni – spiega – c’è la tendenza a dare centralità a progetti che per ora sono solo sulla carta. Non vorrei che per l’ospedale si commettano gli stessi errori di comunicazione e non solo che si verificano per il Ponte sullo Stretto. Tanti infatti ritengono che si parli fin troppo di un’opera faraonica senza che però ci siano sull’isola infrastrutture viarie efficienti”. Per Pizzardi, invece, indipendentemente dal nuovo ospedale, bisogna concentrare l’attenzione sugli interventi immediati.