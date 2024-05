“Il mistero di Winchester house”, all’Eschilo l’adattamento per dire “No alle armi”

Gela. Un cast di attori esclusivamente gelesi porterà in scena Venerdì 17 maggio alle ore 21, al Teatro Eschilo di Gela, la prima assoluta del Mistero di Winchester House, opera teatrale scritta e diretta da Franco Longo, direttore del teatro. Attraverso lo spettacolo, Longo che torna sul palco dopo 10 anni , vuole portare in scenaun messaggio non presente nel film “l’uso indiscriminato delle armi negli Stati Uniti è una cosa che non possiamo accettare- dichiara Longo-Nel nostro piccolo e con la nostra arte vogliamo dire basta aglia tti di violenza, sia quelli piccoli, che quelli di massa come le varie guerre che ci sono attualmente nelle diverse parti del mondo.I fucili sono armi di morte, che non vanno utilizzate in maniera incondizionata e spietata.” Un messaggio molto attuale nel difficile periodo storico che stiamo vivendo. Il no alle armi e alla violenza diventa così il fulcro della trasposizione teatrale della storia di Sara Winchester che, convinta di essere perseguitata dalle anime dei morti a causa dei fucili prodotti dalla sua famiglia , decide di costruire una magione per poterle ospitare.

Il cast di semi professionisti composto da Sabrina Comunale, Orazio di Giacomo, Stefano Rizzo, Pamela Arces, Marco Abbate e Fabio Garufo da oltre due mesi lavora alla trasposizione teatrale dell’opera portata sul grande schermo nel 2018. Sul palco anche la giovanissima Gloria Turco che interpreterà la pronipote della signora Winchester che ha un ruolo fondamentale ai fini della narrazione.