Non solo Privitera a centrocampo, il Gela punta gli attaccanti Manfrè e Retucci

Gela. Il mercato del Gela non è chiuso e nella sua agenda il direttore sportivo Alessandro Bonaffini ha segnato diversi appuntamenti per chiudere trattative già avviate. Intensa quella che dovrebbe portare in biancazzurro il centrocampista della Nissa Santo Privitera, 37 anni, catanese. Ma non solo.

Il Gela sta lavorando anche per regalare al tecnico Andrea Pensabene un altro attaccante di spessore. Al momento il solo Savasta, seppur sia una garanzia, non basta. Ed allora spuntano due nomi niente male, ovvero quello di Mattia Retucci, gelese, ex Pro Favara, 23 anni, e Vincenzo Manfrè, attaccante palermitano di 32 anni. Non sono gli unici nomi sul taccuino. Più fattibile il secondo che il primo. Anche perchè Retucci è vicinissimo al Paternò, neo promosso in serie D.