Progetti di Service Learning, workshop all’Università di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi, nella Sala Carapezza del Complesso Monumentale dello Steri a Palermo, il workshop di formazione dei coordinatori e dei docenti dei Corsi di Studio vincitori dell’avviso di selezione per la realizzazione di progetti di Service Learning. L’incontro è stato organizzato dal Centro per l’innovazione e il miglioramento della didattica universitaria (CIMDU) dell’Università degli Studi di Palermo. “Oggi abbiamo questo riconoscimento per la metodologia della didattica – afferma il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri – grazie al nostro centro CIMDU, che introduce un concetto nuovo: non la didattica fine a se stessa, ma una didattica agganciata alla terza missione, ovvero i docenti impareranno nuove tecnologie e metologie e ciò che insegnano deve essere fortemente legato al territorio. Questo significa – continua il Rettore – dare ai ragazzi fruitori di queste lezioni: degli strumenti non solo di sapere ma anche di saper fare e che creino un nesso forte col territorio di appartenenza. Noi vogliamo che questi ragazzi rimangano nei nostri territori”.Alla giornata hanno anche partecipato, in qualità di formatori, la professoressa Patrizia Meringolo dell’Università di Firenze ed il professor Henk Geelen dell’Università di Maastricht. “Questo workshop – spiega la Prorettrice al Diritto allo studio e all’Innovazione dei processi di apprendimento e presidente del Cimdu UniPa, professoressa Luisa Amenta – serve a dare ai nostri docenti una formazione specifica sul Service Leaning: una metodologia didattica che permette ai nostri studenti di intervenire, grazie alle loro conoscenze acquisite operando direttamente sul territorio”.“Il nostro Ateneo intende così aumentare l’efficacia formativa dei propri percorsi di studio attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e la loro motivazione all’apprendimento – sottolinea il Rettore, Massimo Midiri – Con i progetti di Service Learning realizziamo due aspetti centrali per la Governance di Ateneo: il miglioramento e l’innovazione della didattica e l’apertura dell’Università alla comunità e al territorio di riferimento”.

