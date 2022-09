Progetti Ipab “Aldisio”, verso la prima gara: confronto tra amministrazione e commissario

Gela. L’incontro è servito a fare il punto su due progetti che sono molto importanti per una struttura storica come quella dell’Ipab “Aldisio”. Interventi già finanziati e che il commissario della casa di riposo di Caposoprano, Carmelo Casano, vuole far giungere in porto, con le gare e l’affidamento dei lavori. L’amministrazione comunale, (alla riunione hanno partecipato il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli) esclude il rischio di definanziamenti. A fine mese, si procederà con una prima gara. L’attenzione è puntata sul progetto per l’efficientamento energetico della struttura, che ormai da circa due anni è ritornata pienamente in controllo pubblico.