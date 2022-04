Progetto nell’area Nord 2 ex Asi, “silenzio Comune illegittimo”: azienda al Tar

Gela. Il dibattito, dopo anni di quasi totale silenzio, è ripreso negli ultimi mesi. Sulle sorti dell’area Nord 2 dell’ex Asi, l’amministrazione comunale ha attivato più tavoli, per cercare di arrivare a soluzioni condivise, anzitutto con la Riserva Biviere (che ha competenza per il rilascio dei pareri in aree vincolate), ma anche con le organizzazioni datoriali. In settimana, per la prima volta, si è riunita ufficialmente la commissione Sic-Zps. L’area venne infrastrutturata dall’ex Asi, oggi Irsap, anche con degli insediamenti, ma non si diede mai seguito alle compensazioni ambientali. Un vuoto che di fatto rende praticamente impossibile rilasciare pareri, soprattutto per nuove strutture industriali. Ci sono già stati confronti con gli uffici regionali e con quelli di Irsap. Per un progetto di tutela ambientale, condizione essenziale per sbloccare gran parte della vicenda amministrativa, servono non meno di dieci milioni di euro, che potrebbero arrivare dalla Regione. Un primo studio di fattibilità, realizzato dalla Riserva Biviere, risale al 2004. Nel pieno delle valutazioni, sulle quali pare possa intervenire anche il commissario della Zes della Sicilia Orientale, a Palazzo di Città è stato notificato un ricorso al Tar, proposto dall’azienda locale “Icaro Ecology”. Con l’azione giudiziaria si contesta “il silenzio serbato dall’amministrazione resistente” (in questo caso il Comune) rispetto ad un’istanza al Suap, presentata tre anni fa dalla società e che riguarda un progetto per la realizzazione di una struttura produttiva di prefabbricazione e saldatura di apparecchiature del processo di bonifica dei suoli. Per il legale dell’azienda, fondata dall’attuale presidente di Sicindustria Caltanissetta Gianfranco Caccamo, il silenzio sulla procedura sarebbe “illegittimo” e nel ricorso si chiede al Tar, eventualmente, di disporre la nomina di un commissario ad acta, che possa sostituirsi ai funzionari comunali e vagliare l’istanza per il parere.