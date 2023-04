Progressisti al tavolo con il sindaco: “Solo per garbo istituzionale, basta appelli vuoti”

Gela. I progressisti la loro decisione l’hanno già maturata. Con la mozione di sfiducia che la prossima settimana sarà in aula consiliare, il voto dei tre consiglieri di “Unità progressista” sarà a favore della fine anticipata dell’esperienza amministrativa del sindaco Lucio Greco. Questa sera, comunque, i consiglieri Virginia Farruggia, Paola Giudice e Alessandra Ascia, saranno alla riunione indetta dal sindaco. Anche in questo caso si fa riferimento al “rispetto istituzionale”. “Per esclusivo garbo istituzionale stasera saremo presenti all’incontro richiesto dal sindaco”, dicono. Per il resto, la loro è una bocciatura politica e amministrativa. In un momento così difficile per l’ente comunale, dal sindaco si attendono qualcosa di più rispetto “all’ennesimo appello vuoto rivolto a presunte responsabilità da mostrare”. Per grillini, esponenti di “Rinnova” e per il consigliere di sinistra Paola Giudice, “le responsabilità sullo stato della città sono evidenti”. Ancora una volta chiamano in causa un’amministrazione che non ha avuto la capacità di imporsi attuando il proprio programma.