“Promesse non sufficienti”, Ciscardi: “Comitati pronti ad incontrare i candidati a sindaco”

Gela. Il riconoscimento ufficiale dei comitati di quartiere e un confronto sui programmi di tutti i candidati a sindaco. Il presidente del coordinamento che mette insieme i comitati di quartiere, Salvatore Ciscardi, attende che siano proprio i cinque candidati a sindaco a fare una mossa. “Oltre alle loro competenze, vogliamo capire se ognuno è a conoscenza dei problemi dei singoli quartieri, se hanno stilato un programma per risolverli e il cronoprogramma di come intendono procedere qualora venissero eletti. La città ha bisogno di conoscere i programmi dei candidati, le loro idee e gli strumenti per realizzarli. Il coordinamento cambia registro e non è più disposto a sentire promesse ma fatti concreti ad iniziare dal riconoscimento ufficiale dei comitati di quartiere, da sempre boicottato”, dice Ciscardi.