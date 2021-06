Prossime “tappe” e i progetti, confronto in maggioranza: Greco ha incontrato alleati

Gela. Erano quasi al completo, anche se qualche defezione c’è stata, ma per impegni pregressi. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco ha voluto fare il punto della situazione con la sua maggioranza e con i partiti che lo supportano, alla presenza degli assessori. L’amministrazione comunale, con l’emergenza sanitaria decisamente allentata, si appresta ad affrontare un periodo piuttosto delicato, a partire dal voto sul bilancio di previsione 2021. Il sindaco, che per il mese di giugno aveva annunciato novità, forse anche di giunta, vuole capire se potrà ottenere pieno appoggio dai suoi. La riunione è stata indetta, a quanto pare, principalmente per valutare il contenuto di alcune mozioni che verranno discusse, in aula consiliare, la prossima settimana. Tra queste, quella presentata dal gruppo “Liberamente”, che punta a costituire una commissione, politica, per valutare l’iter dei progetti e quello delle procedure, che spesso sono andate a rilento. Un tema, che anche dal punto di vista strettamente politico, potrebbe mettere in difficoltà pezzi di maggioranza. I consiglieri di “Liberamente”, Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, più volte hanno chiesto di cambiare passo, ma già al momento dell’annuncio della mozione hanno comunque escluso qualsiasi risvolto politico. Chiaramente, quando si preme sul tasto dei finanziamenti e soprattutto dei tagli, è inevitabile che la preoccupazione politica possa aumentare, anche rispetto ai rapporti con la Regione. Pare che si sia parlato anche di questo. Chi ha partecipato all’incontro, riferisce di una riunione solo di programmazione, su alcuni provvedimenti che arriveranno in aula. Anche i gruppi politici più vicini al sindaco, a cominciare da quelli civici, comunque attendevano un primo confronto, in vista delle prossime tappe. Probabilmente, la riunione di questa mattina non ha smussato tutto e sarà necessaria anche la prova d’aula per capire se la linea dell’avvocato possa trovare piena condivisione nella sua maggioranza, in attesa che vengano formalizzate eventuali novità politiche, che potrebbero ulteriormente cambiare le cose.