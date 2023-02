Protesta contro le trivellazioni, attivisti Greenpeace su Prezioso: ammessa l’oblazione

La costituzione del legale della multinazionale però non è stata ammessa dal giudice. Come spiegato dai legali degli attivisti, quell’azione dimostrativa non arrecò pericolo a persone oppure a sistemi produttivi. In base alle iniziali accuse, gli imputati non avrebbero rispettato l’ordine di lasciare la piattaforma impartito dai militari della capitaneria di porto, intervenuti dopo la segnalazione. L’azione sarebbe durata per alcune ore e i sette furono successivamente identificati. Nei prossimi mesi verrà verificato l’adempimento dell’oblazione economica.