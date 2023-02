Scuole, riscaldamenti anno zero: tanti problemi negli istituti della città

Martedì pomeriggio una delegazione di genitori ha incontrato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Giovanni Verga per chiedere chiarimenti in merito alla situazione. Viviana Aldisio ha spiegato come i primi interventi siano già stati fatti ma che gli impianti risalenti al periodo di costruzione dell’edificio dovrebbero essere completamente sostituiti.

Gli stessi problemi sono stati riscontrati anche nell’istituto comprensivo Gela e Butera dove le mamme stanno valutando di non partecipare alla sfilata comunale delle classi in programma il 21 febbraio in segno di protesta.

All’Ettore Romagnoli il riscaldamento è funzionante solo in alcune classi e negli uffici della segreteria. Gli alunni inoltre sono costretti a svolgere le lezioni con le finestre aperte per garantire il cambio d’aria. Stessa situazione nel plesso delle Benedettine. La senatrice Damante ricorda che bisogna tener presente che la manutenzione degli istituti scolastici spetta agli enti locali ma il diritto allo studio è costituzionalmente garantito e per questo il Governo non può girarsi dall’altro lato.

Nel 2020 il governo Conte ha stanziato in un solo anno 10 miliardi per la scuola pubblica, e 9 miliardi per l’efficientamento energetico e per la messa in sicurezza sono previsti dal PNRR. Questo governo invece in legge di bilancio ha programmato tagli per 4 miliardi.