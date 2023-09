Pulizia straordinaria apre le porte al nuovo servizio rifiuti, interventi anche a Settefarine

Gela. Si sono protratti per circa un mese i lavori di pulizia del quartiere residenziale Macchitella, eseguiti dalla Impianti Srr, prossimo gestore del servizio rifiuti in house per l’intero territorio comunale. Gli operatori hanno rimosso erbacce, bonificato intere aree dell’abitato, restituito decoro a uno dei più bei quartieri di Sicilia, realizzato negli anni sessanta dall’Eni sul modello urbanistico della Città Giardino. “È solo l’inizio – dice il sindaco Lucio Greco – un primo segnale forte verso un cambio di passo che abbiamo sempre voluto per la città, sin dall’insediamento dell’amministrazione che ho l’onore di guidare. Adesso iniziamo a vedere i frutti del lavoro svolto dal sottoscritto, dagli assessori, dai tecnici, con il supporto del consiglio comunale. Tutto questo, nei prossimi mesi, diventerà ordinario, la città e i quartieri saranno puliti e attenzionati giornalmente dal nuovo gestore. In questo solco si inserisce la nuova attività avviata a Settefarine subito dopo la conclusione degli interventi a Macchitella. Già anche in quella zona il segno del cambiamento inizia a essere tangibile. La villetta del quartiere è stata ripulita, le erbacce e i rifiuti sono stati rimossi. E i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni. Di questo risultato ringrazio gli operatori, i tecnici, l’assessore all’ambiente, che ha seguito tutte le operazioni con il massimo impegno”. La proroga delle attività è stata varata dal cda di Srr4, con l’assenso dei vertici di Impianti Srr, società che tra qualche settimana avvierà il nuovo servizio rifiuti sull’intero territorio cittadino.