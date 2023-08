Puzza nell’aria, Gela-Brainstorming: “Serve indagine, menefreghismo dall’amministrazione”

Anzitutto, deve partire un’indagine accurata. Ieri, è stato inoltrato un esposto da Paolo Scicolone. Ora, anche il comitato vuole iniziative concrete. “Chiediamo alle autorità di avviare un’indagine completa per individuare le fonti di questi odori molesti e per adottare misure mirate per eliminarli. Sottolineiamo che, in caso di ulteriori solleciti senza risposta a queste gravi problematiche, non escluderà la possibilità di rivolgersi direttamente al prefetto. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica è di fondamentale importanza e il comitato è pronto ad agire in tutti i modi necessari per garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Inoltre – proseguono – riteniamo che se la città versa in uno stato di abbandono, le responsabilità debbano essere ricercate anche nell’assoluto menefreghismo delle istituzioni cittadine. È essenziale che le autorità dimostrino un impegno concreto nel risolvere queste problematiche al fine di ristabilire la fiducia dei cittadini e garantire un futuro sostenibile per tutti. Il sindaco è invitato ad ascoltare le preoccupazioni della comunità e a prendere provvedimenti concreti per garantire la salute pubblica e la sostenibilità dell’ambiente. La collaborazione tra il Comitato Gela Brainstorming, le autorità locali e la cittadinanza è essenziale per affrontare queste sfide complesse e garantire un futuro migliore per tutti. Restiamo a disposizione per fornire ulteriori dettagli e supporto in questa fase critica”.