Qualità e crescita economica, “Gibi” settimo ristorante d’Italia per “Il Sole 24 ore”

Gela. “Gibi” di Gandolfo Barranco è tra le 450 aziende leader per tasso di crescita di tutta Italia. Settima tra i ristoranti della nazione e 290esima nella classifica assoluta insieme blasoni del settore sanitario, farmaceutico, edilizio, trasporti e logistica per citare le più blasonate. La classifica, stilata da “Il sole 24 ore e Statista”, ha esaminato le più virtuose 7000 aziende dello stivale, escludendone 6550. Una vera e propria mannaia entrata in azione davanti l’assenza di criteri quali l’inclusione e la qualità. “Stazione di servizio, monopoli, ristorante, bar, pasticceria, gelateria, rosticceria di specialità siciliane – scrivono-, tutto prodotto rigorosamente “a mano”. I prodotti offerti, dunque, sono di elevata qualità e tutti artigianali”. L’azienda “made in Gela”, Drive Eat srl di Gandolfo Barranco, fondata nel 2015, muove i primi passi nel 2016. A fine 2019 è stata capace di registrare un considerevole tasso di crescita pari al 33,17 per cento. Il fatturato è cresciuto di una volta e mezzo, con 1 milione 792 mila euro alla fine dello scorso anno. Uno stato che dal nulla garantisce lavoro stabile a 40 dipendenti. Per nulla infastidita dalla presenza del ristorante “Mc-Donald’s”, insediatosi in città grazie alla concessione di un’area comunale in comodato d’uso che prevede il solo mantenimento del decoro dell’area verde, rilancia col noto servizio di prenotazione e ritiro dei pasti direttamente dall’abitacolo della propria autovettura denominato “Gibi-drive”. Si tratta solo dell’ultima operazione commerciale che si aggiunge al servizio di consegna a domicilio e da asporto.