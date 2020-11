Nuova indagine Rsa, presunte irregolarità su condono: Comune ancora parte civile

Nel corso dell’indagine bis, invece, i militari della guardia di finanza si sarebbero concentrati sulle carte che condussero i vertici della Sst (società proprietaria della residenza sanitaria) ad ottenere una sorta di condono complessivo sull’immobile dell’ex albergo “Caposoprano”. Si ipotizza il rilascio di attestazioni tecniche ritenute false e sottoscritte solo per consentire ai vertici della struttura di mantenere l’accreditamento regionale e la convenzione con Asp, che è già stata rinnovata per altri tre anni. E’ stata ricostruita una lunga scia di presunti falsi e atti rilasciati, violando le norme edilizie e soprattutto quelle in materia di condono. Fatti che verrebbero collocati tra il 2015 e il 2016. Per gli investigatori, tutto sarebbe stato organizzato allo scopo di evitare interventi di demolizione nell’immobile di Caposoprano, che avrebbero probabilmente generato la revoca dell’accreditamento regionale e della convenzione per le prestazioni sanitarie con l’Asp di Caltanissetta. In udienza preliminare dovranno difendersi vertici della Sst, ma anche dirigenti e funzionari comunali, tecnici Asp, rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco e professionisti impegnati nelle procedure.