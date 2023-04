Quattro modi in cui l’economia italiana può beneficiare dell’intelligenza artificiale

#3 Industria logistica – trasporti e traffico

L’IA ha assunto un ruolo importante anche nel settore della logistica. Esistono molte applicazioni che contribuiscono a rendere le operazioni più efficienti e produttive. Un esempio di IA nella logistica è la pianificazione e l’ottimizzazione automatizzata dei percorsi. Con l’aiuto di algoritmi, le aziende di trasporto possono calcolare il percorso migliore per risparmiare tempo e costi. In questo caso, la tecnologia può anche tenere conto di dati in tempo reale, come la congestione del traffico o le condizioni meteorologiche, per suggerire percorsi alternativi più rapidi. Un’altra applicazione dell’intelligenza artificiale nella logistica è la “gestione predittiva della manutenzione”, che consente di individuare rapidamente le “anomalie”.

Monitorando i sensori su macchine e veicoli, le aziende possono rilevare ed evitare potenziali guasti in una fase iniziale. In questo modo non solo si riducono i tempi di inattività, ma anche i costi di manutenzione. Anche l’uso di robot e veicoli autonomi è un settore in cui l’IA viene utilizzata nella logistica. Questa tecnologia consente di automatizzare il flusso dei materiali e di ridurre al minimo gli errori umani in attività come il carico e lo scarico dei camion. Nel complesso, questa tecnologia offre numerosi vantaggi nel settore della logistica, come una maggiore efficienza, una migliore pianificazione e una riduzione dei costi. Con il continuo sviluppo delle tecnologie AI, vedremo sicuramente altre innovazioni che contribuiranno a migliorare ulteriormente le operazioni. Buone prospettive per le aziende del settore logistico in Italia, con benefici per l’intero ciclo economico.

#4 Transizione energetica ed elettricità in generale

L’intelligenza artificiale sofisticata sta giocando un ruolo sempre più importante nella transizione energetica. Utilizzando l’intelligenza artificiale, i fornitori e i consumatori di energia possono ottimizzare i loro sistemi e renderli più efficienti. Un modo in cui questa tecnologia viene utilizzata nel settore energetico è quello di prevedere la domanda e la produzione di elettricità. Con l’aiuto di algoritmi, i fornitori di energia possono prevedere la domanda di elettricità e regolare la produzione di conseguenza. Anche i consumatori possono pianificare meglio il loro fabbisogno di elettricità grazie all’uso di dispositivi intelligenti e algoritmi intelligenti, risparmiando così sui costi. Un’altra area importante per l’IA nel settore energetico è la gestione delle energie rinnovabili.

Poiché queste ultime dipendono spesso dalle condizioni atmosferiche, può essere difficile utilizzarle in modo efficace. In questo caso si utilizzano algoritmi che calcolano il momento ottimale per l’utilizzo delle energie rinnovabili in base alle previsioni meteo e ad altri dati. La tecnologia può aiutare anche nell’ambito dell’efficienza della rete. Grazie all’uso di algoritmi intelligenti, le reti possono essere monitorate meglio per individuare e correggere rapidamente i guasti. Questo porta a una maggiore affidabilità della rete e allo stesso tempo riduce i costi di manutenzione e riparazione. Nel complesso, l’intelligenza artificiale offre molte opportunità ai fornitori di energia in Italia per guidare la transizione energetica in modo più rapido ed efficace.