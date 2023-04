“Nel Pd non ci sono prigionieri”, Di Cristina: “Ora dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”

Gela. La lotta interna spacca solo il partito. Forse, qualche spiraglio per un nuovo dialogo in casa dem potrebbe riaprirsi dopo che le primarie hanno acuito le distanze. Ieri, il segretario cittadino Guido Siragusa e il consigliere comunale Gaetano Orlando hanno incontrato grillini e progressisti, nel tentativo di lanciare un vero polo di centrosinistra, con l’obiettivo delle prossime amministrative. Sabato mattina, invece, il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina terrà a battesimo l’esperienza di “Rigenerazione democratica”. Tra la segreteria e lo stesso Di Cristina è sceso il gelo in queste settimane e l’avvio di “Rigenerazione democratica” è vista da molti come una fuga verso le correnti. Sabato, dovrebbe esserci anche l’ex ministro Paola De Micheli, punto di riferimento nazionale di Di Cristina. “Ho sostenuto con convinzione Paola De Micheli e al gazebo Stefano Bonaccini. Le ritengo scelte corrette – dice Di Cristina – ma ora che si è conclusa l’esperienza delle primarie dobbiamo accettare il risultato. Confido nel lavoro del nuova segretaria Elly Schlein e del presidente Stefano Bonaccini e mi sento sempre vicino alla posizione di De Micheli che ritengo una risorsa straordinaria nel Partito Democratico. È evidente che siamo di fronte a un nuova fase e non ci sono prigionieri, morti o feriti. Siamo un partito e le fasi congressuali hanno un inizio e una fine. Poi, si rema tutti nella stessa direzione. Tuttavia, ritengo come ho sostenuto a tutti i livelli che il confronto interno serve per essere più compatti all’esterno”.