Questore di Ragusa incontra gli attori del “Commissario Montalbano”

RAGUSA (ITALPRESS) – Visita a sorpresa per il Questore Trombadore dei “poliziotti” della fiction “Il Commissario Montalbano”.A voler conoscere personalmente il Questore è stato l’attore cosentino Giuseppe Mazzotta, che nella fiction interpreta il ruolo dell’Ispettore Carmine Fazio, arrivato a Ragusa per impegni personali. Assieme “all’Ispettore” l’attore locale Angelo Russo, noto al pubblico per il ruolo dell’Agente “Catarella” nella serie televisiva.Il Questore ha accolto i due attori, con cui si è intrattenuto a conversare piacevolmente per alcuni minuti, che hanno sottolineato la loro costante vicinanza alla Polizia di Stato.Al termine dell’incontro, il Questore ha donato ai due attori il calendario della Polizia di Stato le cui immagini, che accompagneranno i mesi del nuovo anno, ritraggono le donne e gli uomini delle varie Specialità.

– Foto: ufficio stampa Questura Ragusa –

(ITALPRESS).