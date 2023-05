Quindicenne indagato per estorsione, per restituire smartphone rubato pretese olio di oliva

Gela. Appena quindicenne è indagato per estorsione. I pm della procura minorile di Caltanissetta hanno chiuso le indagini nei confronti del giovane. Lo scorso anno si sarebbe appropriato di uno smartphone, imponendo al proprietario di consegnarli un certo quantitativo di olio di oliva, altrimenti non gli avrebbe restituito il telefono. Una sorta di atipico cavallo di ritorno, messo in atto non per avere soldi in cambio ma appunto dell’olio d’oliva. Il minorenne indagato, difeso dal legale Rosario Prudenti, avrebbe agito insieme ad un maggiorenne, la cui posizione è al vaglio dei pm della procura locale.