Agòn, vincono gli studenti romani e palermitani all’insegna dei versi classici e della musica

All’evento erano presenti diverse autorità politiche e civili. Tra loro anche l’ex preside del Liceo Classico “Eschilo” di Gela, Luciano Vullo che ha dichiarato “ Il concorso nacque nel 92/93 per opporsi alle stragi che investirono la nostra città in quegli anni. Voleva essere un metodo per traghettare dall’odio all’accoglienza attraverso i testi che creano cultura. Oggi non è più un traghettare da verso a verso ma da un mondo ad un altro e quest’anno si è voluto sfruttare il linguaggio universale della musica”. Fu proprio Vullo, trent’anni fa, ad ideare il concorso che oggi celebra la XII edizione. La commissione era composta dalle professoresse Maria Concetta Goldini, Concetta Massaro e Lella Oresti. Presidenti della commissione la scrittrice Silvana Grasso per il liceo classico e il musicista Peppe Tringali per i licei musicali.