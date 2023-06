Raccolta del vetro a Palermo, al via progetto “Stasera mi butti”

PALERMO (ITALPRESS) – Con lo slogan “Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto” è stato presentato questa mattina in conferenza stampa il progetto finanziato nell’ambito del bando Anci-CoreVe con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata del vetro in città. Previsto a Palermo l’acquisto di 300 campane ultramoderne, dotate di chip con tecnologia RFID già posizionate in tutte le circoscrizioni, e di antenne GPS per tutti i mezzi preposti alla raccolta del vetro stradale affinchè venga garantito il corretto svuotamento dei contenitori con regolare costanza. L’iniziativa intende sostenere il Comune nell’implementazione di attrezzature volte a potenziare i servizi, promuovendo così il riciclo di questo materiale e contribuendo alla tutela dell’ambiente. Contestualmente il prossimo 16 giugno verrà avviata una campagna di comunicazione alla quale seguiranno incontri itineranti per le vie della città per informare e coinvolgere maggiormente i cittadini.La RAP – Risorse Ambiente Palermo di concerto con l’Amministrazione comunale grazie alle opportunità economiche previste nelle linee di finanziamento PON-Metro React, avvierà con sistemi diversi la raccolta differenziata nel capoluogo che si aggiungono al Porta a Porta di Palermo Differenziata I e 2 per circa 200mila utenti serviti. “Il recupero del rapporto con tutti i consorzi di filiera si innesta nella strategia di questa amministrazione che fa si che ci sia un recupero di credibilità da parte di tutti. L’iniziativa portata avanti dalla RAP si inserisce perfettamente in questa strategia – ha dichiarato l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Mineo, negli spazi della RAP -. E’ importante recuperare il rifiuto nell’ambito dell’economia circolare, e tanti sono gli interventi su cui stiamo puntando, compresi quelli sul polo industriale di Bellolampo, dove sono previsti 60 milioni di euro di impianti. Tutto questo in sinergia con la nuova governance della Rap che ha recepito in toto il modus operandi dell’amministrazione. E’ chiaro che siamo ancora lontani dell’efficienza perchè i dati della differenziata sono bassi, però mettendo in campo moltissimi mezzi, come 58 autocompattatori, 50 isole ecologiche intelligenti, i mastelli completamente nuovi, avremo modo di potenziare la differenziata su altre 200mila utenze, il che significa verosimilmente che entro un anno potremo triplicare la percentuale di differenziata. Stiamo lavorando dunque con impegno per fronteggiare l’emergenza rifiuti, con grande attenzione alle progettualità in corso”. Il bando è frutto di un’intesa raggiunta tra l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Consorzio Recupero Vetro. Tra i presenti alla conferenza anche il Presidente della RAP Giuseppe Todaro e Annamaria Piscitelli di Officine Sostenibili, società benefit incaricata da CoREVE della gestione della segreteria Tecnica del bando, area Sud. foto xm3 Italpress(ITALPRESS).