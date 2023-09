Rapina a Di Pietro, abbreviato per i due imputati: sono stati disposti i domiciliari

Gela. L’esercente Nunzio Di Pietro rimase ferito, negli scorsi mesi, dopo l’aggressione subita a Macchitella, subito dopo la chiusura di uno dei punti vendita gestito dalla sua famiglia. La rapina venne messa a segno per sottrargli gli incassi delle attività. Gli inquirenti risalirono a quelli che ritennero responsabili dell’azione, Diego Rinella e Carmelo Ascia. Furono arrestati e sottoposti alla custodia cautelare in carcere. Le difese hanno già optato per il giudizio abbreviato, poi fissato. In attesa di presentarsi davanti al giudice, per entrambi è stata disposta una misura diversa dalla detenzione in carcere. Gli sono stati concessi i domiciliari, su istanza delle difese, sostenute dai legali Cristina Alfieri e Marco Granvillano.