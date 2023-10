Rapina all’ufficio postale di Settefarine, due minori rinviati a giudizio: vanno a processo

Gela. Il dibattimento è fissato per metà novembre. Il gup del tribunale dei minori di Caltanissetta ha infatti disposto il rinvio a giudizio per i due giovani che colpirono all’interno dell’ufficio postale di Settefarine. Entrarono armati e venne esploso almeno un colpo di pistola, fortunatamente senza conseguenze per le persone che erano presenti. Entrambi, subito dopo l’arresto, ammisero le proprie responsabilità durante gli interrogatori di garanzia. Spiegarono inoltre che non avevano intenzione di mettere a segno altre azioni dello stesso tipo. Avrebbero tentato il colpo all’ufficio postale per avere denaro utile a riparare lo scooter in sella al quale si muovevano e per eventualmente acquistarne un altro. Durante la fuga abbandonarono sia lo scooter sia l’arma usata.